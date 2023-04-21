DEPREMZEDE ÖĞRETMEN, KALDIĞI YURTTAKİ GENÇLERİ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIYOR

MANİSA'da, yurtta kalan depremzede matematik öğretmeni Erdem Demir (28), kendisi gibi yurtta kalan öğrencileri, üniversite sınavına hazırlıyor. Zor bir süreçten geçtiklerini ve eğitimden vazgeçmediklerini belirten Demir, "Çocuklarımızın önlerinde bir sınav var ve daha fazla hak kaybına uğramamaları için faydalı olmak adına kurs açıldı" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde evinin bulunduğu 5 katlı apartman orta hasar alan Erdem Demir, annesi Nebahat Demir (58) ve babası Turan Demir (58) ile Manisa'ya geldi. Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki Ayşe Hafsa Sultan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşen Erdem Demir, kendisi gibi yurtta kalan öğrencileri, üniversite sınavına hazırlıyor. Bu yıl mayıs ayında atama bekleyen

matematik öğretmeni Demir, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle açılan kursta, 24 öğrenciyle ders veriyor, öğrencileri sınava hazırlıyor.

'OLMAZSA OLMAZIMIZ EĞİTİMDİR'

Eğitimin gönül işi olduğunu ifade eden Erdem Demir, "Depreme memleketim Malatya'da yakalandım. Şiddetli bir sarsıntı ile uyandık. Riskli olduğu için binalara bir daha girmedik. Bahçede olduğumuz sırada yaşanan ikinci büyük depreme daha güvenli ortamda yakalandık. Çok şiddetli depremlerdi ve zor bir süreçten geçiyoruz. Olmazsa olmazımız eğitimdir. Dolayısıyla eğitimden vazgeçemeyiz. Toparlanma sürecinin ardından ne yapabiliriz diye düşündük. Yurt müdürümüz bize yardımcı oldu. Çocuklarımızın önlerinde bir sınav var ve daha fazla hak kaybına uğramamaları için, faydalı olmak adına kurs açıldı. Katılım sağlanıyor. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Deprem bölgelerinde gönüllü öğretmenler eğitim için çocuklara faydalı olmak için yoğun çaba harcıyor. Biz de çaba göstermek zorundayız. Eğitim gönül işidir" diye konuştu.