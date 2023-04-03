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Depremzede öğrencilerden Bakan Özer'e türkülü karşılama

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Depremzede öğrencilerden Bakan Özer'e türkülü karşılama Malatya'da YKS'ya hazırlanan depremzede öğrencilerin kaldığı eğitim kampını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenciler tarafından türkülerle karşılandı.

Depremzede öğrencilerden Bakan Özer'e türkülü karşılama

MALATYA - Malatya'da YKS'ya hazırlanan depremzede öğrencilerin kaldığı eğitim kampını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenciler tarafından türkülerle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Battalgazi ilçesindeki Mişmişpark Fuar alanında oluşturulan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan depremzede öğrencilerin kaldığı eğitim kampını ziyaret etti.

Bakan Özer burada öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra kapta incelemelerde bulundu. Ziyarette Bakan Özer'e Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu Komutanı Org. Metin Gürak, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir eşlik etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Malatya Güncel Haberler

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