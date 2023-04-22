Depremzede mühendisten, depremzedeler için teknolojik gözlük

HATAY'da felçli hastaların kullanabileceği cihazlar üzerine çalışma yaptığı iş yeri depremde yıkılan mekatronik mühendisi Mehmet Arslanyüreği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te depremzedeler için göz kırpma hareketi ile çalışan gözlük geliştirdi. Gözlük, bilinçli yapılan göz kırpma hareketini algılıyor ve telefon, tablet, bilgisayar kullanımını sağlıyor.

Mekatronik Mühendisi Mehmet Arslanyüreği, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dönemde, biomekatronik sistemler laboratuvarında, insanların farklı şekillerde hareket edebilecekleri sistemler üzerinde çalışmalar yaptı. Arslanyüreği, 2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra tüm vücudu felçli bireylerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptı. Bu konuda olumlu sonuçlar alan Mehmet Arslanyüreği, bu tip hastaların kullanımına yönelik cihazların seri üretimine başladı. Bu cihazların tasarımları ve üretimini Hatay'da gerçekleştiren Arslanyüreği'nin iş yeri depremde yıkıldı, ürettiği cihazlar da enkaz altında kaldı.

Mehmet Arslanyüreği, şu anda depremden etkilenen 60'a yakın kullanıcıya cihazlardan ulaştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kitap yazan, bilgisayarda oyun oynayan, sanatsal çalışmalar yapan, öncesinde hiç iletişim kuramayıp geliştirdiğimiz gözlük sayesinde iletişim kuran kullanıcılarımız var. Daha ilerisi için gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapmaktayız. Bu teknolojilerin merkez üssünün Türkiye olması için elimizden geleni yapıyoruz. Amerika'dan da 3 adet sipariş aldık. Onlardan olumlu dönüşler de aldık. Bu teknolojinin yayılımı konusunda çalışmalar yaptıktan sonra daha güçlü bir şekilde yurt dışına çıkmayı planlıyoruz. Apollon gözlük cihazımızın uluslararası piyasada tam olarak bir karşılığı yok. Böyle bir sistem alınmak istendiği zaman bizim satış fiyatımızın 10 katı bir maliyetle alınabiliyor ve kurulumda, yer değiştirmelerde sorunlar yaşanmakta. Bizim cihazımızda öyle bir problem yok. O sistemler sadece bilgisayar tabanlı sistemlerde çalışırken bizimkiler hem bilgisayar hem de telefonlarda çalışmakta. Bu da kişinin milyonlarca uygulamayı kullanabileceği anlamına gelmekte."