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Depremzede Mimar, Kahramanmaraş'ın Yeniden İnşasında Görev Alıyor

Depremzede Mimar, Kahramanmaraş'ın Yeniden İnşasında Görev Alıyor
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6 Şubat 2023'teki depremlerde babasını kaybeden 25 yaşındaki mimar İlknur Terliksiz, Kahramanmaraş'ta şehrin yeniden inşasında projelerde yer alarak depremzedelerin evlerine kavuşmalarına yardımcı oluyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde babasını kaybeden 25 yaşındaki mimar İlknur Terliksiz, kentin yeniden inşasına yönelik projelerde görev yapıyor.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan ve ailesiyle dışarı çıkmayı başaran Terliksiz, battaniye almak için içeri giren babasını binanın artçı sarsıntıların etkisiyle yıkılması sonucu kaybetti.

Büyük bir üzüntü yaşayan, depremin yaşattığı acıları aradan geçen zamana rağmen unutamayan Terliksiz, olası afetlerde aynı acıların yaşanmaması için kentin yeniden inşasına katkı sunuyor.

Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nin alanına yapılan 678 daire ve 97 iş yerinin inşasında görev alan Terliksiz, depremzedeleri en kısa sürede yuvalarına kavuşturmak için çaba gösteriyor.

"Şehrin yeniden inşasında rol almak beni onurlandırıyor"

Mimar İlknur Terliksiz, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki felakette ailesiyle dışarıya çıkmayı başardıklarını ancak babasının battaniye almak için binaya tekrar girdiği sırada meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremi ve sonrasında yaşadıkları büyük yıkımı bir an olsun unutmadığını anlatan Terliksiz, memleketini o halde görmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Terliksiz, depremden sonra eğitimine devam ettiğini ve mezun olur olmaz şehrin yeniden inşasında yer almaya karar verdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Afeti yaşamış biri olarak konut yapımını çok önemsiyorum. Elimizden geldiğince binaların sağlam olmasına özen gösteriyoruz çünkü milletimiz bunu yaşadı. Devletimiz bir an önce depremzedeleri evlerine kavuşturmak için çabalıyor. Gece gündüz çalışıyoruz. Şu anda hak sahiplerine teslim edilmek üzere Ebrar Sitesi'ni hazırladık. Yapımı tamamlanmak üzere. İnşallah bundan sonra evlerinde huzurla otururlar. Şehrin yeniden inşasında rol almak beni çok onurlandırıyor. Böyle bir şeyde katkım olması çok güzel bir duygu. Umarım bundan sonra depremzede vatandaşlarımız evlerinde çok mutlu olurlar."

Sitedeki tüm yapıların hak sahiplerine teslimata hazır hale getirildiğini ifade eden Terliksiz, sitenin fiziki ve sosyal donatılar anlamında tüm ayrıntılar düşünülerek inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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