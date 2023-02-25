Depremzede kediler, yuvaya dönüştürülen eski halk otobüsünde korumaya alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerde, 11 ilde yüzlerce hayvan yaralandı veya sahipsiz kaldı. Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki yaralı ve sahipsiz hayvanlara ulaşıp, tedavi ve barınmalarını üstlendi. Depremde yaralanan 50 Kedi, tedavilerinin ardından Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilip, yuvaya dönüştürülen eski bir halk otobüsüne yerleştirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 44 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Binlerce binanın yıkıldığı depremlerde sadece insanlar değil, hayvanlar da etkilendi. Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran HAYTAP, gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki yaralı ve sahipsiz hayvanlara ulaşmaya çalışırken, ilk müdahaleleri yapılan 320 evcil hayvan, geçici olarak Bursa'ya getirilerek, kliniklerde tedaviye alındı. 50 kedi için Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde kedi kulübesi oluşturuldu. Bahçede bulunan eski bir halk otobüsünü, kedi yuvasına dönüştüren HAYTAP yetkilileri, depremzede kedilere burada bakmaya başladı. Çipi bulunan ve PETVET'e kayıtlı olan evcil hayvanların sahiplerine ulaşılması için harekete geçildi.

HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Malatya, Hatay ve Osmaniye'de sahra çadırları kurduk. Bu çadırlarda bölgedeki evcil hayvanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından ilk işimiz ailelerini aramak oldu. Ailesini bulamadıklarımızı ise Bursa başta olmak üzere İstanbul ve İzmir'de korumaya aldık. Çok fazla sayıdalar. Kediler, köpeklere göre biraz daha farklı. Kedi her zaman yerini ve ailesini arar. Kedi, kendi karakterinden taviz vermez. Onlar için bu süreç zor. Bu nedenle geçici yuva sistemini kurduk. Geçici yuvaya verip, ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Ailelerine ulaşamadıklarımızı kısırlaştırıp, sahiplendireceğiz. Orada çok sayıda bu durumda evcil hayvan vardı ve bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildi. İstiyoruz ki hepsi ailesine kavuşsun. Ulaştığımız bazı aileler gelip evcil hayvanlarını alıyor. Aradığımızda mutluluktan dakikalarca ağlayan aileler oluyor. Aileler bize minnettarlığını belirtiyor ve bu bize güç veriyor. Olumsuz şeyler de yaşıyoruz. Kimi ailelere ulaşamıyoruz ve bu bizi endişelendiriyor. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda ailelere ulaşırız" dedi.