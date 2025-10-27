Depremzede Kadınlar, İstanbul'da 'İyilikle Pişen Hayatlar' Atölyesinde Eğitim Aldı

Kahramanmaraş'tan gelen 20 depremzede kadın, Türk Kızılayın İstanbul'da ünlü şeflerin katılımıyla düzenlediği iki günlük atölyede, pizza, makarna ve tatlı yapım teknikleri üzerine eğitim aldı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılımını desteklemek üzere, ünlü şefler eşliğinde Gaziantep, Hatay ve Adıyaman'da düzenlenen "İyilikle Pişen Hayatlar" atölyelerinin dördüncüsü İstanbul'da yapıldı.

Kahramanmaraş'tan 20 depremzede kadının katıldığı atölyenin ilk günü, ünlü şef Danilo Zanna'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Şef Zanna rehberliğinde pizza ve makarna yapım tekniklerini öğrenen katılımcılar, ikinci gün ise şefler Beyza Huri Aydın ve Barbaros Yoloğlu liderliğinde Kartal'daki Kızılay Huzurevinde tatlı atölyesine katıldı. Hazırladıkları tatlıları huzurevi sakinlerine ikram eden katılımcılar, daha sonra ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu restoranında ziyaret etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, "İyilikle Pişen Hayatlar atölyelerimizi bir yandan yemek yaparken rehabilite olmak ama bir yandan da bu işi meslek haline getirmek isteyen kadınlarımız için fırsat sunmak adına düzenliyoruz. Şeflerimizin verdiği sözler var. Danilo şefimiz de aynısını söyledi, her kim gelip işe girmek isterse yeri hazır. Biz bu atölyelerimizi durdurmayacağız. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafında aslında iş hayatına atılmak istemiş ama bir şekilde fırsat bulamamış ve mutfağı da profesyonel kariyer olarak hedeflemiş kadınlarımız var." ifadelerini kullandı.

Şef Zanna, projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İyilikle Pişen Hayatlar atölyelerinin bir parçası olmak bizim için bir onur. Bence zor dönemleri yaşayanlara en büyük hediye, en büyük yardım umut verebilmek. Bu proje de buna hizmet ediyor." açıklamasında bulundu.

Şef Sivrioğlu ise depremzede kadınların emeklerinin değer bulması için projeyi çok önemsediklerini belirterek, "Depremzede kadınların zaten çok iyi yaptıkları yemekleri, ticari bir girişim veya mesleğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kızılay'la bu hayatlara dokunabildiğimiz için İyilikle Pişen Hayatlar'ın bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz." yorumunu yaptı.

İyilikle Pişen Hayatlar atölyesine katılan ve İstanbul'u görme fırsatı bulan kadınlar, Türk Kızılaya çok teşekkür ederek, programın kendilerine umut ve cesaret verdiğini belirtti.

Katılımcılardan İlkay Adlamış, Kahramanmaraş'ta bazlama yaparak geçindiğini ifade ederek, öğrendiklerini hayata geçireceğini belirtti.

Nursena Akpınar ise Kahramanmaraş'ta pastane açma hayali bulunduğunu, atölyenin pastacılık adına kendisi için önemli bir eğitim olduğunu kaydetti.