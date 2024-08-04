Depremzede Kadınlar İlk Halıyı Tamamladı

Kadınlar ilmik atarak kazanç elde etmek için çıktıkları yolda ilk kilimi bitirdiler

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesindeki kooperatif bünyesinde bir araya gelen depremzede kadınlar, emek vererek kurdukları atölyede ilk halıyı bitirmenin heyecanını yaşadılar.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da üreterek hayata tutunmaya çalışan kadınlar mücadelelerini devam ettiriyorlar. Payas ilçesinde asrın felaketinden kısa bir süre önce bir araya gelen kadınlar, kooperatif çatısı altında birlik olmuştu. Deprem sonrası aile ekonomisine destek olarak üretmek isteyen kadın kooperatifi, halı dokuma atölyesi açtı. Kadınlara hem stres hem de kazanç kapısı olan atölyede 8 halı dokuma tezgahı bulunurken bu tezgahlarda 16 kadın ilmik ilmik kazanç elde edebilecek. Kadınlar tarafından sabırla ilmik ilmik dokunan ilk halı da tamamlanarak satışa hazır hale geldi.

Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme kooperatifi yönetim kurulu başkanı 43 yaşındaki Aysel Erdem, güçlü kadın güçlü Türkiye sloganıyla ilmik ilmik ürettiklerini belirterek "6 şubat depreminde kooperatifimiz 3 aylıktı. Burada 8 tane kilim tezgahımız var her tezgahta 2 arkadaşımız çalışmakta saf yün ve kök boyasıyla çalışıyoruz. Kırsal kesiminde oturduğumuz için kadınlara destek olmak istedik, kadınlarımız evde oturmasınlar gelsinler bir şeyler üretsinler ve bu üretimi kazanca çevirsinler. Bunun için uğraştık biz ve başarıya da ulaştık. Güçlü kadın figürünü üretmemizin sebebi o oldu. Biz güçlüyüz, biz kadınız her şeyin üstesinden geliriz. Güçlü kadın güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.