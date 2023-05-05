Depremzede kadınlar el emeklerini sergiledi

Depremzede Songül Çokdüşünür:

"Bir korku filminin içerisinden çıkıp gelmiş gibiyiz"

KAYSERİ - 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kayseri'ye gelerek yurda yerleşen depremzede kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru el sanatları eserleri sergilendi. Ürünleri sergilenen depremzede Songül Çokdüşünür, "Bir korku filminin içerisinden çıkıp gelmiş gibiyiz" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kayseri'ye gelen depremzedeler, yurtlara yerleştirildi. Kocasinan Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedeler de, aradan geçen zaman içerisinde halk eğitim merkezlerindeki usta öğreticilerden el sanatları kursu aldı. Binbir emekle eserler üreten depremzede kadınların eserleri, "Kocasinan'ın Torunlarından Ecdadın İzinde Eserler" Sergisi'nde sergilendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, depremlerin ardından 8 bin depremzedeyi Kayseri'de ağırladıklarını hatırlatarak, "Bölgedeki asrın felaketinden sonra Kayseri'mizde özellikle yurtlarımızda depremzede misafirlerimizi konaklatıyoruz. KYK yurtlarımızda hem konaklama hem de oradaki barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarımız hızla sürüyordu. Yaklaşık 8 bin misafirimizi ağırladık. Bunların yanında yurtlarımızda başta eğitmenlerimiz, sosyal marketlerimiz ve buna bağlı diğer alanlarımızda misafirlerimize çok güzel hizmetler sunduk. Eğitmenlerimiz nezaretinde Kocasinan Yurdumuzda el sanatları, güzel sanatlar ve dfiğer alanlarda yeteneklerine bağlı olarak misafirlerimizin yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili ön hazırlığımız olmuştu. Daha sonrada güzel çalışmalar oluştu. Bunlar 1.5 aydır hummalı bir çalışmanın ürünü olarak bugün sergi olarak tamamlandı" dedi.

"Bir korku filminin içerisinden çıkıp gelmiş gibiyiz"

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelen depremzede Songül Çokdüşünür de, "Burada KYK yurdunda kalıyoruz. Çocuklarımdan dolayı burada ev tutup, kalacağım. Yaşadığımız kolay şeyler değildi. Burada bunlarla oyalandık. Örgü yaptık, havlular, boyamalar yaptık. Çocuklarımız okula gidiyorlar, alışma aşamasındayız. Onlarla uğraşıyoruz. Onlarla uğraşıyoruz. Bir korku filminin içerisinden çıkıp gelmiş gibiyiz" ifadelerini kullandı.