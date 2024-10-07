Depremzede Kadın, Protezin İkinci El Olduğunu Öğrendi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremde eşi ve kızını kaybeden Senem Ece Mazı'nın (40), bir bacağı ampute edildi. Mazı, taktırdığı protezin sıfır denilerek 650 bin TL bedelle ikinci el olarak kendisine satıldığını öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Senem Ece Mazı, 41 yaşındaki eşi Doğan Mazı'yı, 5 yaşındaki kızı Derin Mazı'yı ve 72 yaşındaki kayınvalidesi Naz Mazı'yı birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti. Aynı binanın enkazından kendisi de 7 saat sonra kurtarılan Mazı'nın sağ ayağı ampute edildi ve sağ kolunu kullanamaz hale geldi. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Mazı'nın ampute edilen bacağının yerine de hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 650 bin TL'ye protez bacak takıldı. Mazı, kullandığı protezin zarar görmesi üzerine tamire göndermek istedi. Kızıyla yaşam mücadelesi veren Mazı, protezin kendisine ikinci el olarak sıfır fiyatına satıldığını medikal şirketi yetkililerinden öğrendi. Mazı, uğradığı haksızlığı ispatlamak için mücadele başlattı. Depremzede Mazı, Bu protezi aldığım insanlarla hastanede karşılaştık. Bana yardımcı olacaklarını düşünüyordum ve o zamanda fiyat araştırması yapıyorduk. En uygun fiyatı veren yer burasıydı. Biz o yüzden buraya başvuru yaptık ve konuştuk. Protez takılıyken düştüm ve bu yüzden bozuldu. Bozulduğundan dolayı aldığım yeri aradım ama ulaşamadım. Ben de bir yıl bile kullanmadığım protezin neden garantisi yok diye araştırmaya başlarken ikinci el olduğunu öğrendim. Bağışçımı aradım ve garantisi olmadığını söyledi bana. Nedenini araştırdığımda bana, 'Düştüğünüz için garanti kapsamına girmez' dediler. Onlar bana sonra da, '2015 yılında bu protezin bir kişi tarafından kullanılmış ve kullanıldığından dolayı bu protezin garantisi bitmiş' dendi. Ayrıca 2015 yılında da üretimden kaldırıldığı için bu kadar zorluk çekiyorsunuz' dediler bana. Bana 80-90 bin TL'ye aldığı bir protezi 650 bin liraya satmış oldu. İmza atamadığım için hiçbir şeyi ispatlayamayacağımı düşündükleri için onlar da buna güveniyorlar sanırım ama bağışçımın gönderdiği parada; adımın, soyadımın ve protez paramın olduğu görünüyor. Ben de buradan yola çıkarak bir şekilde bir şeyleri başarabilmeye çalışıyorum. Çünkü benim kızımın da kolu ampute olduğu için ilerleyen zamanlarda kızım için de böyle protezler almak zorunda kalacağım dedi.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),