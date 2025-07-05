Depremzede Kadın Girişimci, Modern Tesisle İhracata Adım Attı

Hatay'da devlet desteğiyle modern hale getirdiği tesisinde meyve ve sebzeleri kurutan depremzede kadın girişimci ürünlerini çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Reyhanlı ilçesinde çiftçilikle uğraşan endüstri mühendisi 33 yaşındaki Zeynep Durak, yaklaşık 2 yıl önce tarlasına ektiği çilekleri 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle satacak yer bulamayınca elinde kalan ürünlerini geleneksel yöntemlerle kurutmaya karar verdi.

Bu yöntemle beklediğinin üzerinde kar elde eden Durak, daha sonra kiraladığı 600 metrekarelik iş yerini kurutma tesisine dönüştürmek istedi.

Durak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) "Meyve Sebze İşleme ve Paketleme Projesi"nden yararlandı.

Proje kapsamında aldığı destekle Durak, meyve-sebze kurutma makineleri ve araçlar sayesinde işletmesini modern bir tesise dönüştürdü.

Tesisinde 20 kişiye de istihdam sağlayan Durak, çilekten şeftaliye, muzdan portakala, domatesten bibere birçok meyve ve sebzeyi kurutup kendi markasıyla ihraç ediyor.

"İlk olarak ürünleri kurtarmak amacıyla bu yola çıktık"

Girişimci Zeynep Durak, AA muhabirine, markasını kurmadan önce ilçede çilek ürettiğini söyledi.

Yaşanan olağanüstü afet yüzünden hasadını yaptığı çilekleri taze olarak satamadığını anlatan Durak, şöyle devam etti:

"O dönemde aslında ilk olarak ürünleri kurtarmak amacıyla bu yola çıktık. 'Bu işi daha profesyonel, endüstriyel nasıl yapabiliriz?' diye düşünürken 2023'te TKDK'nın çağrı dönemine denk geldik. Geçen yılın mayıs ayına kadar bir proje hazırlama sürecimiz oldu ve şu anki tesisin tamamının ilk adımları atıldı. Sonrasında TKDK'ya yaklaşık 26 milyon lira değerinde bir proje yazdık. İçerisinde taze meyve sebze ve diğer sağlıklı atıştırmalık gruplarının üretilmesi, paketlenmesi, gerek iç piyasaya gerekse ihracata yönelik ürünlerin üretilmesi için tamamen doğal, katkısız, Avrupa Birliği standartlarında üretim yapabilen bir tesis olması noktasında tüm hazırlıklarımız bitti. Kurumla projemizi tamamlayıp şu an gerek iç piyasada, gerek dijital pazarda, gerek de ihracatta, Avrupa'da, Türki Cumhuriyetleri'nde, Katar, Dubai gibi farklı ülkelere ihracat yapabilen bir tesis haline gelebildik."

Durak, tesisinde sıcak hava ile ve dondurarak kurutma tekniklerini kullandıklarını, bu sayede ürünün besin değerini yüzde 97 oranında koruduklarını anlattı.

"Hedefimiz ihracat pazarımızı kademeli olarak büyütmek"

Tesisinde aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişiye istihdam sağladığını belirten Durak, zaman zaman kadın kooperatifleriyle de işbirliği yaptığını ifade etti.

Durak, tesisindeki üretim kapasitesini ve ihracatını arttırmayı istediğini vurgulayarak, "Yılda yaklaşık 720 ton taze ürünü işleme kapasitesine sahibiz, bunun yüzde 70'i iç piyasada yüzde 30 civarında da ihracattayız. Hedefimiz ihracat pazarımızı kademeli olarak büyütmek." dedi.