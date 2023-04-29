Depremzede genç kızdan Vali Çiçek'e teşekkür: Çok faydanız oldu bize

6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelen genç kız, deprem bölgesinde koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le karşılaşınca yanına gitti. Çiçek'e teşekkür eden genç kız, "Yardımlarınız için teşekkür ederim, çok faydanız oldu bize oradayken" dedi.

Deprem bölgesinde koordinatör vali olarak görev alan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelen depremzede genç kızın teşekkürü karşısında duygusal anlar yaşadı.

"İYİ Kİ GELDİNİZ"

Vali Çiçek'in yanına gelen genç kız, "Elinizi öpeyim, iyi ki geldiniz" dedi. Bu içten sözler karşısında duygulanan Çiçek teşekkür ederek genç kıza nasıl olduğunu, okulunun durumunu sordu. Genç kız, "Okulumdan çok memnunum, sizin yardımlarınız için de çok teşekkür ederim. Çok faydanız oldu bize oradayken" ifadelerini kullandı.