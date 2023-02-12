Depremzede Ezmira'ya bisküvi, kekli sürpriz doğum günü kutlaması

DİYARBAKIR'da deprem mağduru olan ailelerin konakladığı okulda 8'inci yaşına giren Ezmira'ya arkadaşları su şişesi kapağında bisküviyle doğum günü kutlaması yaptı. Kutlamayı gören gönüllülerden Amine Bektaş (27) da evde yaptığı kekle, çakmağı da mum olarak kullanarak Ezmira'yı kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da 6 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı nedeniyle çevredeki apartmanlarda oturanlar tahliye edilerek Mevlana Halit Ortaokulu ve Anaokulu'nda konaklamaları sağlandı. Okulda konaklayan ailelerin çocukları, 8'inci yaşına giren arkadaşları Ezmira'ya su şişesi kapağına bisküvi koyarak doğum gününü kutladı. Bu durumu gören gönüllülerden Amine Bektaş da, evde yaptığı kekle, çakmağı da mum olarak kullanarak Ezmira'nın doğum gününü kutladı.

Gönüllülerden Ferdi Akpirinç ise, normalde enkaz bölgesinde çalıştıklarını belirterek, "Amine hanım beni aradı çocuklardan bahsetti. İlk başta duygulandım sonra sağ olsun kek getirmiş çocuklara. Çocukların doğum gününü kutladık, sağ olsun bu kadar zorluğun içinde insanları mutlu ediyor. Umarım canlı olarak insanları çıkarırız, ülke olarak hep birlikte mutlu oluruz. Başka temennimiz yok" diye konuştu.