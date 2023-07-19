Depremzede esnafa anahtar teslimi

Enkaz kentte hüzünlü anahtar teslimi

Depremzede esnaf Seçik Akgöl, "Şuan anahtarını teslim aldığım iş yerim, yıkılan iş yerim manzaralı"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yapımı tamamlanan 134 prefabrik iş yerinin anahtarı esnafa teslim edildi. Aylar sonra işyerlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, hüzünlü anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Antakya ilçesinde İstanbul Valiliği tarafından Antakya Millet Bahçesi içerisine yapılan İstanbul- Hatay Kardeşlik Çarşısı'nda çalışmalar tamamlandı. Prefabrik iş yerlerinin anahtarları, kurayla belirlenen esnafa Hatay Vali Yardımcısı Onur Özaydın tarafından teslim edildi. Aylar sonra yeniden iş yerine kavuşacak vatandaşlar, hüzünlü anlar yaşadı.

"Bu çarşıda bir çok farklı sektörden esnafımız faaliyet gösterecek"

Hatay Vali Yardımcısı Onur Özaydın, "Millet bahçesi lokasyonunda bulunan çarşımızda 134 tane iş yerimiz bulunmakta. Bu çarşıda birçok farklı sektörden esnafımız faaliyet gösterecek. Bugün de nihayete erdirmiş olduğumuz bu çalışmanın son aşaması ve en güzel aşaması olan anahtar teslim aşamasına geldik. Ben bu çarşının yapımında emeği geçen başta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, İstanbul Valiliğimize, çalışanlarına ve sahada faaliyet gösteren tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Şuan anahtarını teslim aldığım iş yerim, yıkılan iş yerim manzaralı"

Depremde yıkılan iş yerinin karşısında bulunan prefabrik çarşıda ticari hayatına devam edecek olan Seçil Akgöl ise "Şuan anahtarını teslim aldığım iş yerim, yıkılan iş yerim manzaralı. Karşıdaki arsa benim eski iş yerim. Ofisimde yaklaşık 10 yıldır çalışıyordum ve yeni tadilat yapmıştım. Daha tadilatın taksitlerini ödüyorum. Daha taksiti bitmemişti, yeri arsa oldu. Artık geleceğe dair hiç hayal kurmuyorum" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yeni iş yerine kavuşmanın heyecanını yaşayan Yusuf Bilgin de "Karşı caddedeydi iş yerim, yıkıldı ve her şeyim gitti. Rabbim devletimize ve milletimize izin vermesin. Burayı bize tahsis ettiler. Tekrardan ayağa kalkacağız inşallah" şeklinde konuştu.