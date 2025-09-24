Haberler

Depremzede Esnaf Dolandırıldı: 160 Bin Lira Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mobilya ustası Mehmet Mithat Öğütçü, depremzede esnaf için yeni iş yeri vaadiyle dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Toplam 160 bin lira veren Öğütçü, dolandırıldığını fark edince şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mobilya ustası Mehmet Mithat Öğütçü, "depremzede esnafa yeni iş yeri verileceği" vaadinde bulunan şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde Muradiye Mahallesi'ndeki iş yeri ağır hasar gören 52 yaşındaki Mehmet Mithat Öğütçü, atölyesini geçen yıl Ahi Evran Konteyner Sanayi Sitesi'ne taşıdı.

İddiaya göre, aralık ayında 1 şüpheli, "depremzede esnaf için yeni iş yeri tahsis edecekleri" bahanesiyle Öğütçü'den para istedi.

Farklı aralıklarla toplam 160 bin lira verdiği zanlıya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Öğütçü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

"Ülkemizin adaletine güveniyorum"

Mehmet Mithat Öğütçü, gazetecilere, zanlının iş yerlerinin yapımının sürdüğü gerekçesiyle kendisini oyaladığını söyledi.

Dolandırıldığını geç anladığını dile getiren Öğütçü, "Şüpheli, 'Sana 650 metre yer ayarladım, oraya kaybettiğin makinaları da getireceğim' dedi. AFAD'a sorduğumda bu kişiyi tanımadıklarını söylediler. Ben de 'iş yerim olacak' diye seviniyordum. Ne makinalar ne de iş yerim geldi. Paramı da vermiyor." diye konuştu.

Öğütçü, zanlının yakalanmasını istediğini belirterek, "Yetkililerden bu kişiden paramı almalarını istiyorum. Bu kişi bana yaptığını başkalarına da yapabilir. Ülkemizin adaletine güveniyor, zanlının cezasını çekmesini istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
