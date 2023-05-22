DEPREMZEDE ELTİLER, AKSARAY'DA HATAY'IN YÖRESEL YEMEKLERİNİ YAPIP SATIYOR

HATAY'daki depremde binaları yıkılan 3 çocuk annesi Ebru Özyurt ve eltisi 1 çocuk annesi aynı zamanda 7 aylık hamile Zehra Özyurt, Hatay'ın yöresel mutfak yemeklerini yapıp, pazarda satarak, hayata tutunuyor. Deprem öncesi eltisiyle birlikte alışveriş merkezindeki bir restoranın mutfağında çalıştıklarını belirten Ebru Özyurt, Deprem sonrası Aksaray'a yurda gelip yerleştik. Şu an ise bir hayırseverin evinde kalıyoruz. Eltim Zehra da kiralık bir ev tuttu. Eşlerimizin iş yerleri yıkıldığı içinde şu an onlar da işsiz. Burada çalışarak çocuklarımı okutuyorum. Depremden önce sigortalı işlerimiz, bir evimiz ve güzel bir hayatımız vardı dedi. Hatay'ın Antakya ilçesinde işçi olarak çalışan Ebru Özyurt, eşi Ahmet Özyurt ve 3 çocuğu ile aynı mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet, eltisi Zehra Özyurt ve 1 çocukları 06 Şubat'ta meydana gelen depremde oturdukları bina yıkıldı. Ardından da Aksaray'a Kredi Yurtlar Kurumu'na getirilip, yerleştirildi. 2 ay burada kalan iki aileden Ebru Özyurt, ailesiyle birlikte bir hayırseverin evine, eltisi Zehra Özyurt'da kiraladıkları eve taşındı. Depremden önce alışveriş merkezindeki bir restoranın mutfağında çalışan iki etlinin, eşleri de iş yerleri yıkıldığı için işsiz kaldı. İki elti ailecek hayata tutunmak için Hatay'ın yöresel mutfak yemeklerini yapıp, Aksaray Belediyesi'ne ait kadınların el emeği ürünleri sattığı Hanımeli Pazarı'nda satmaya başladı.

'HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUZ' Deprem günü adeta kıyameti yaşadıklarını ifade eden Ebru Özyurt, Biz sadece bir kıyamet yaşadık. Giden mi, kalan mı derler ya Kalanlar şu anda acı çekiyor. Ailecek hayat savaşı verip yaşamaya, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Enkazdan çıkıp yaşayacağımızı da hiç düşünmemiştik. Çok acı olaylar yaşadık. Geçmişe dönmek istemiyorum. Psikolojik olarak da yeni toparlanmaya başladık. Aksaray halkına binlerce kez teşekkür ederim. Bizlere kucak açtılar. İyi ki milletimiz var. Valilik, belediye insanları bizlere samimi bir şekilde kucak açtılar. Aksaray'da yaralarımızı birlikte sarıyoruz. İnşallah ülke olarak hep birlikte ayağa kalkacağız. Şu an da burada çalışarak çocuklarımı okutuyorum. Depremden önce sigortalı işlerimiz ve bir evimiz ile güzel bir hayatımız vardı. Ev yemekleri yapmak zor değil, ama biz ilk defa tezgah kurup, bir ürün satıyoruz. diye konuştu.

'AİLEMİZE DESTEK OLMAK İÇİN ÜRÜN SATMAYA BAŞLADIK' Aile bütçelerine katkı sağlamak için eltisiyle birlikte Hatay mutfağı ürünlerini sattıklarını belirten Zehra Özyurt ise şunları söyledi

Bir çocuk annesiyim, aynı zamanda 7 aylık hamileyim. Normal hayatımıza devam ederken, saat 04.17'de deprem oldu. Çok korku dolu anlar yaşadık. Depremde bebeğime bir şey olacak diye çok korktum. Şükür biz çıktık, ama çıkamayan bir çok insanımız oldu. Kuzenlerimi depremde kaybettim. Kuzenimin eşi ise 19 saat sonra enkazdan sağ çıktı. Hastanede ameliyat oldu ve tedavisi sürüyor. Hanımeli Pazarını da Aksaray Belediyesi'nin sayfasından gördük. Bizde Hatay'ın ürünlerini tanıtmak ve ailemize destek olmak için başladık. Burada içli köfte, katıklı ekmek, sarma, kuru dolma gibi ürünler yapıp getirdik. ?diye konuştu.