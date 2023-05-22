Depremzede eltiler, Aksaray'da Hatay'ın yöresel yemeklerini yapıp satıyor

ANTAKYA'da depremde evleri yıkılınca Aksaray'a yerleşen eltiler Ebru ve Zehra Özyurt, Hatay'ın yöresel yemeklerini yapıp Hanımeli Pazarı'nda satıyor. Depremden önce eltisiyle restoran mutfağında çalıştıklarını belirten Ebru Özyurt, "Eşlerimizin iş yerleri yıkıldığı için şu an onlar da işsiz. Burada çalışarak çocuklarımı okutuyorum. Depremden önce sigortalı işlerimiz, evimiz ve güzel bir hayatımız vardı" dedi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Ebru Özyurt ve eşi Ahmet Özyurt ile aynı mahallede yaşayan kayınbiraderi Mehmet ve 1 çocuk annesi, 7 aylık hamile eltisi Zehra Özyurt'un oturdukları bina, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Hatay'dan Aksaray'a gelip Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yerleşen 2 aile, 2 ay burada kaldı. Daha sonra Ebru Özyurt ailesiyle bir hayırseverin evine, eltisi Zehra Özyurt da ailesiyle kiraladıkları eve taşındı. Depremden önce alışveriş merkezindeki bir restoranın mutfağında çalışan eltilerin, eşleri ise iş yerleri yıkıldığı için işsiz kaldı. Eltiler, Hatay'ın yöresel mutfak yemeklerini yapıp, Aksaray Belediyesi bünyesinde kurulan, kadınların el emeği ürünleri sattığı, Hanımeli Pazarı'nda satmaya başladı.

"Bir çocuk annesiyim, aynı zamanda 7 aylık hamileyim. Normal hayatımıza devam ederken, saat 04.17'de, gece, deprem oldu. Çok korku dolu anlar yaşadık. Depremde bebeğime bir şey olacak diye çok korktum. Şükür biz çıktık ama çıkamayan birçok insanımız oldu. Kuzenlerimi depremde kaybettim. Kuzenimin eşi ise 19 saat sonra enkazdan sağ çıktı. Hastanede ameliyat oldu ve tedavisi sürüyor. Hanımeli Pazarı'nı da Aksaray Belediyesi'nin sayfasından gördük. Biz de Hatay'ın ürünlerini tanıtmak ve ailemize destek olmak için başladık. Burada içli köfte, katıklı ekmek, sarma, kuru dolma gibi ürünler yapıp getirdik."