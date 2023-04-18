Depremzede eğitmen Afyonkarahisar'da görme engellilere bilgisayar öğretiyor

Afyonkarahisar'da, Altınokta Körler Derneğinde bilgisayar kursu açan 29 yaşındaki depremzede öğretmen Mihriban Erkan, görme engelli kursiyerlerin hayatına dokunuyor.

Erkan, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı.

Depremden bir hafta sonra evleri ağır hasar gördüğü için eşi ve ailesiyle önce Antalya'da bir otele yerleşen Erkan, 15 gün sonra da Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki Gençlik Merkezi Kampında konaklamaya başladı.

Erkan, 1,5 aydır yaşadığı Afyonkarahisar'da Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna giderek Bilgisayar Öğretmenliği branşında usta öğretici olarak görev almak istediğini belirtti.

Talebi kabul edilen Erkan, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinde 8 görme engelli kursiyere bilgisayar kullanımı konusunda kurs vermeye başladı.

Erkan, AA muhabirine, Hatay'da 2017'den bu yana Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda usta öğretici olarak görev yaptığını anlattı.

Boş durmayı sevmediğini vurgulayan Erkan, "Şartlar da çalışmaya zorluyor. Afyonkarahisar'da en azından bir işin ucundan tutalım ve kendimizi de geliştirelim istedik. Manevi açıdan da 'bir şeylerle uğraşırsak belki o anı ve kötü günleri biraz daha hafifletme durumu olur' diye düşündük. Halk Eğitimi Merkeziyle görüştük. Sağ olsunlar, onlar da kabul ettiler, yardımcı oldular. Hemen kursu açtık. O şekilde yollarımız özel bireylerle kesişti."

"Kursiyerlerimiz on parmak klavyenin hızlı kullanımına geçti"

Erkan, daha önce özel bireylerle çalışma fırsatının olmadığını ancak 3 haftadır derslerde hiç zorlanmadığını ifade etti.

Kursiyerlerin ortama ayak uydurmasıyla güzel bir ders ortamı yaşadıklarını aktaran Erkan, şöyle devam etti:

"Kursiyerlerin çoğu bilgisayarla ilk defa tanışıyor. Fırsat verildiği zaman dezavantajlı ve engeli olan insanlar da topluma rahatlıkla kazandırılabiliyor. Şu an da kursiyerlerimiz on parmak klavyenin hızlı kullanımına geçti. Harflerin yerlerini öğreniyor ve hızlı yazmaya çalışıyorlar. Bu şekilde günlük hayatlarını daha kolay hale getirecek pratik bilgiler öğreniyorlar. Kursiyerlerim de benim depremzede olduğunu öğrenince ayrı bir sıcaklık gösterdi. Birbirimize alıştık."

"Bilgisayar donanımlarıyla ilgili kısa sürede çok fazla bilgi öğrendik"

Kursiyer Asım Özcan, 3 haftadır severek geldiği kursun kendisi için verimli geçtiğini söyledi.

Mihriban öğretmenin ders anlatımının da başarılı olduğuna dikkat çeken Özcan, "Bilgisayar donanımlarıyla ilgili kısa sürede çok fazla bilgi öğrendik. İnşallah, temmuz sonuna kadar Mihriban öğretmenimizle birlikteyiz. Kursun zevkli ve başarılı geçtiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kursiyer Abdullah Binzet de tanıdığı için çok mutlu olduğu Mihriban öğretmenin bilgisayar kullanmayı kendilerine çok güzel ve hızlı öğrettiğini dile getirdi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, halk eğitim merkezi aracılıyla açtıkları bilgisayar kursunda Hatay'dan gelen depremzede Mihriban öğretmenle yollarının kesiştiği için mutlu olduklarını ve üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.