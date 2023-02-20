DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN YÜZÜ TİYATROYLA GÜLDÜ

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremin ardından bölgeden Erzurum'a getirilen ailelerin çocukları, Devlet Tiyatrosu'nun 'Canlanan Masallar' oyununu izledi. Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, depremzede çocukları sanatın iyileştirici gücüyle buluşturarak güzel vakit geçirmelerini sağladıklarını söyledi.

Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'tan getirilip Erzurum'daki yurtlara yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları için Devlet Tiyatrosu, 'Sanatın iyileştirici gücüyle depremden etkilenen çocuklarımızla buluşuyoruz' sloganıyla etkinlik düzenledi. Erzurum Valiliği koordinesinde kaldıkları yurtlardan minibüslerle alınan çocuklar, Erzurum Devlet Tiyatrosu salonuna getirildi. Bir süre fuaye salonunda misafir edilen çocuklar, daha sonra 'Canlanan Masallar' oyununu izlemek için salona alındı. Keloğlan'dan Pinokyo'ya, Sindirella'dan Alaattin'in sihirli lambasına kadar birçok masalın sahnelendiği yaklaşık 1 saatlik oyunu izleyen çocuklar, güzel vakit geçirdi.Adıyaman'dan ailesiyle birlikte Erzurum'a gelen Ahmet Şahin, Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz'dan yeni oyunlar sahnelenmesini istedi. Yılmaz ise her hafta pazar günü salonlarının çocuklara açık olduğunu belirterek, 2 de yeni oyunları bulunduğunu belirtti.

Oyunun sona ermesinin ardından fuaye salonuna çıkan çocuklara, görevliler tarafından oyuncak hediye edildi. Çocuklara refakat eden Erzurum Nenehatun Anaokulu Müdürü Sevnur İçyar, "Deprem bölgesinden Erzurum'a getirilen çocukları tiyatro oyununa getirdik. Çocuklar, çok mutlu oldular" dedi. Depremzede çocukları sanatın iyileştirici gücüyle buluşturmak istediklerini söyleyen Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, "Sanatın iyileştirici gücüyle çocuklarımızla bir araya geldik. Şehrimize gelen çocuklar, başka bir sayfa açsınlar istedik. Sanatın verdiği güçle hayal dünyalarını geliştirsinler istedik. İnanıyorum çocuklarımız güzel vakit geçirdiler" diye konuştu. (DHA)