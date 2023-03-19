Depremzede çocukların yüzü tiyatro tırıyla gülüyor

BİLAL KAHYAOĞLU/MUSTAFA ÇAVUŞ - Kastamonu Belediyesince hazırlanan tiyatro tırı, Kahramanmaraş'ta depremlerden etkilenen çocukların yüzünü güldürüyor.

6 Şubat'taki depremler sonrası Kastamonu Belediyesi tarafından çocuklar için tiyatro tırı hazırlandı. İlk programına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi içerisinde oluşturulan çadır kentte başlayan tırda, yaklaşık 40 kişilik tiyatro ve gösteri ekibi görev yapıyor.

Tırda, çocuk tiyatrosu, ateşbaz, bubble show, jonglör, sihirbaz gösterisi, maskotlar, palyaçolar, yüz boyama, yarışmalar ve robot gösterileri de yer alıyor.

Tiyatro tırı, yaklaşık 15 gün boyunca depremden etkilenen illerin tamamını ziyaret edecek.

Organizasyon sorumlusu Şenol Çiçek, AA muhabirine, 11 ili ziyaret edeceklerini söyledi.

Hazırladıkları gösterileri çocuklarla buluşturduklarını anlatan Çiçek, "Mobil tırımızla ulaşabildiğimiz her yere ulaşacağız. Çocukların bir nebze de olsa yüzlerindeki gülücüğü görmek bizleri mutlu ediyor. Zor bir süreçten geçiyorlar. Bu imtihanı bir nebze hafifletmek adına Kastamonu Belediyemiz, belediye başkanımız, Kastamonu Valiliğimiz ve Kastamonu halkımızla birlikte her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tırın ilk başta konser aracı olarak tasarlandığını ancak depremin ardından tiyatro tırına dönüştürüldüğünü ifade eden Çiçek, "Kahramanmaraş'ta ilk günde yaklaşık 350 çocuğa ulaştık." dedi.

Çocuklardan Hüseyin Davut ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, arkadaşlarıyla oyun oynadığını söyledi.

Aslı Tufan da gösterileri izlediğini anlatarak, "Şarkılar açıldı, robot geldi, astronot geldi. Çok güzeldi." diye konuştu.