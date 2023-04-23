- Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adıyaman'da ki depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi.

- Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu

ADIYAMAN - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adıyaman'da ki depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yılına buruk giren Adıyaman'da ki çocuklar, düzenlenen program ile 23 Nisan coşkusu yaşadı.

6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da 23 Nisan Şenliği düzenlendi. Adıyaman Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında düzenlenen programda yüz boyamadan mini futbola, motor sporları simülasyonundan şişme oyunlarına kadar bir çok etkinlik düzenlendi. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar yapıldı. Şenlik havasında geçen etkinliğe katılan çocuklar ellerinde Türk Bayrakları ile bando eşliğinde çok eğlendi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Otokoç Yetkilisi Gözde Cihan, "Çocuklarımıza güzel bir şenlik ortamı yaşatmaya çalışıyoruz. Burada verimli ve keyifli bir gün geçirmeyi, onlara bir soluk aldırmayı hedefledik. Çocuklarımıza bir ışık olmasını temenni ediyoruz" dedi.