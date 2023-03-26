DEPREMZEDE ÇOCUKLARI 12 FARKLI EĞİTİM İLE NORMAL HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

BARTIN Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce depremzedelerin yerleştirildiği yurtta, haftanın 3 günü çocuklara 12 farklı branşta eğitimler veriliyor. Çocuklar, resim, drama ve heykel yapımı gibi dersler sayesinde normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mehmet Rıfat Efendi Öğrenci Yurdu'na 628 depremzede yerleşti. Bartın Üniversitesi Psikososyal birimi bünyesindeki Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi de yurtta kalan depremzedeler ile görüştü. Ailelerin de talebi ile çocuklar için haftada 3 kez yurtta eğitime başlandı. 12 farklı branşta verilen eğitimler arasında resim, drama ve kilden heykel yapımı da bulunuyor.

HER YAŞ GRUBUNA GÖRE EĞİTİM

Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Yasemin Büyükşahin, deprem felaketinin ardından üniversite bünyesinde psikososyal biriminin kurulduğunu belirterek, İlk olarak yurtta kalan ailelerin ihtiyaçlarını tespit ettik. Yurtta kalan aileler, ilk önce çocuklara psikolojik destek vermemizi istediler. Biz de çocuk üniversitesi olarak bütün faaliyetlerimizi buraya taşımaya karar vererek, etkinliklerimizi burada yapıyoruz. Burada okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversiteye giden depremzede çocuklarımız var. Her yaş grubuna göre, haftada 3 gün 12 farklı eğitimlerimizi yapıyoruz. İngilizceden matematik derslerine, kitap okuma, heykel yapımı, resim, bilim atölyesi ve drama gibi birçok alanlarda eğitim veriyoruz. Aileler, eğitimler sonrasında çocukların daha iyi olmaya başladıklarını söyledi. Artık çocuklarının gece uykularının bölünmediğini bizlere söylüyorlar. Şu anda çocuklar, normale dönmeye başladı. Bizim isteğimiz de bu yöndeydi dedi.

Gaziantep'ten gelen depremzede Esra Kaplan da çocuklara verilen eğitim sayesinde çocukların depremi unuttuğunu ve normale dönmeye başladıklarını söyledi. (DHA)