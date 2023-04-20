DEPREMZEDE ÇOCUKLARA KUMBARA İÇİNDE BAYRAM HARÇLIĞI, ŞEKER VE OYUNCAK GÖTÜRDÜLER

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmen ve öğrencileri 'bayram harçlığım, harçlığın olsun' diyerek yaptıkları 350 kumbaraya koydukları harçlık, şeker ve oyuncakları Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki...

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmen ve öğrencileri 'bayram harçlığım, harçlığın olsun' diyerek yaptıkları 350 kumbaraya koydukları harçlık, şeker ve oyuncakları Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki depremzede çocuklara dağıttı.

Kahmaranmaraş merkezli depremlerin ardından atölyelerinde soba yapararak vatandaşlara destek olan Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Ramazan Bayramı'nda çocukları sevindirmek için harekete geçti. Mobilya ve iç mekan tasarımı bölümü alan şefi Selçuk Dağdelen, 2 öğretmen ve 15 öğrenci, 'bayram harçlığım, harçlığın olsun' diyerek ahşap kumbara yaptı. Ahşap malzemeden çeşitli oyuncaklar üreten öğretmen ve öğrenciler bayram harçlıklarını tek tek kumbaralara attı. Öğretmen ve öğrenciler, depremzede çocuklar için bayram şekeri ve ahşap oyuncaklar da hazırladı. Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Öztürk Bastem, müdür yardımcısı Yahya Doğan, mobilya ve iç tasarım bölümü alan şefi Selçuk Dağdelen, öğrencilerin kutulara doldurdukları bayram şekerleri, oyuncak ve kumbaraları depremin vurduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine götürdü.

Palandöken Kaymakamlığı'nın koordinasyon görevi üslendiği Gölbaşı ilçesinde milli eğitim müdürlüğünün destekleriyle 350 çocuğa bayram şekeri, kumbara ve harçlıktan oluşan hediyeleri verildi.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Öztürk Bastem, öğretmen ve öğrencilerin anlamlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, depremzede çocukların yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hem burdaki öğrencilere sosyal sorumluluk kazandırmak amacıyla çalışmayı yaptıklarını ifade eden mobilye ve iç mekan tasarımı bölümü alan şefi Selçuk Dağdelen, "Öğretmen ve öğrencilerimizin tasarladıkları kumbaralara 'bayram harçlığım, harçlığın olsun' diyerek bayram harçlıklarını koydu. Bayram şekerleri ve ahşap oyuncaklarla depremzede çocuklarımıza bin nebze de olsa bayram sevinci yaşatmak istedik" dedi.(DHA)