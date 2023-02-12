Depremzede çocuklara kokpitte moral verdiler
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HAVA Kuvvetleri Komutanlığı pilotları, deprem bölgesinden tahliye edilen çocukları kokpite alarak, merak ettikleri konularda bilgi verdi.
HAVA Kuvvetleri Komutanlığı pilotları, deprem bölgesinden tahliye edilen çocukları kokpite alarak, merak ettikleri konularda bilgi verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki vatandaşların Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca tahliye edilmesine devam edildi. Depremzedelerle yakından ilgilenen askerler, uçaktaki çocukları moral vermek için kokpit içerisine aldı. Uçuş sırasında pilotların yanında bulunan çocuklara moral verilirken, pilotluk ve uçak hakkında merakları da giderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel