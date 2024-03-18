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Depremzede Çocuklara Karate Eğitimi Veriliyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gündüz konteyner kentte idarecilik yapan karate antrenörü Ümit Arslan, akşam da depremzede çocuklara gönüllü eğitim veriyor. Arslan, depremden etkilenen çocukların sosyalleşmesini ve sporla tanışmasını hedefliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gündüz konteyner kentte idarecilik yapan karate antrenörü Ümit Arslan, akşam da depremzede çocuklara gönüllü eğitim veriyor.

İlçede çok sayıda karateci yetiştiren 41 yaşındaki Arslan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afetzedelerin yardımına koştu. Ümit Arslan, depremden etkilenenlere destek için çeşitli çalışmalarda yer aldıktan sonra Üsküdar Konteyner Kent'te müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

Konteyner kentte kalan çocukları spora teşvik etmeyi hedefleyen Arslan, Sakarya Kapalı Spor Salonu'nda ücretsiz kurs vermeye başladı. Gündüz konteyner kentteki işlerini yürüten Arslan, haftada 3 gün akşam saatlerinde kursa katılan 60 çocuğa karate öğretiyor.

"Karate kursu verip, psikolojilerini rahatlatmak istedik"

Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte turnuvalarda dereceler kazanan sporcular yetiştirdiğini söyledi.

Depremzede çocukların sosyalleşmesini ve sporla tanışmasını hedeflediğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Depremde çok kötü şeyler yaşadık. Çocuklarımızın da psikolojileri olumsuz etkilendi. Onların sosyal aktiviteye ihtiyacı olduğunu gördüğümüz için karate kursu verip, psikolojilerini rahatlatmak istedik. Çok şükür başarabildik. Şu anda hepsi daha iyi görünüyor. Aileler de bundan çok memnun."

Ümit Arslan, çocukların karatede başarılı olacaklarına inandığını ifade ederek, "Genç sporcuları Türkiye şampiyonasına hazırlayacağım. Bir yıl içerisinde hepsinin şampiyonalara hazır olmasını planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan 12 yaşındaki Doğukan Kartal, karatede kendini geliştirerek, ileride turnuvalarda derece almak istediğini söyledi.

13 yaşındaki Muzaffer Efe Gündüz de spor yapmayı sevdiğini belirterek, "Karate maçlarına çıkıp bir şeyler başarabilmek, Türkiye ve dünya şampiyonu olabilmek istiyorum. Çalışmalar çok zevkli ve eğlenceli geçiyor." diye konuştu.

Aynı yaştaki Ecrin Su Yalgın ise deprem nedeniyle ara verdiği karate eğitimine Ümit Arslan sayesinde yeniden başladığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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