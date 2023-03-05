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DEPREMZEDE ÇOCUKLARA 'CHARLİE CHAPLİN' SÜRPRİZİ

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DEPREMZEDE ÇOCUKLARA 'CHARLİE CHAPLİN' SÜRPRİZİ

HATAY'ın Defne ilçesinde Charlie Chaplin kılığına giren gönüllü performans sanatçısı, çadır çadır gezip, depremzede çocuklarla vakit geçirdi.

HATAY'ın Defne ilçesinde Charlie Chaplin kılığına giren gönüllü performans sanatçısı, çadır çadır gezip, depremzede çocuklarla vakit geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'ın Defne ilçesinde kurduğu çadır kentte, STK'lar çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kocaeli Berberler Odası da çocuklara moral için bir performans sanatçısı ile anlaşıp, program yaptı. Charlie Chaplin kılığına giren sanatçı, performansı ile depremzede çocukları eğlendirdi. Çadır, çadır gezen performans sanatçısı, çocuklar ile oyun oynayıp, resimler yaptı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Charlie Chaplin Hatay Güncel Haberler

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