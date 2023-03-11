Depremzede çocuklar teleskopla uzayı keşfediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara teleskopla gökyüzünü izletip uzaya ilişkin bilgiler veriyor.

Afetlerden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki çadır kente "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kuran vakıf gönüllüleri, çocuklara eğlendirici ve bilgilendirici etkinlikler düzenliyor.

Astronot kostümlü görevli ile keyifli zaman geçiren depremzede çocuklar, teleskopla sabah güneşi, akşam da yıldızları seyrediyor. Çocuklara ayrıca uzay, gezegenler, yıldızlar ve güneşle alakalı bilgiler veriliyor.

"Gökyüzü bize bu kadar yakın mıymış?"

T3 Vakfı Sakarya İl Sorumlusu Özge Demirel Hansu, AA muhabirine, vakıf olarak, çocuklar için 5 ilde 11 ayrı noktada "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kurduklarını söyledi.

Çadırlardaki bilim atölyelerinde çocukların eğlenerek öğrendiğini belirten Hansu, etkinliklerle çocuklarda uzay merakını uyandırdıklarını ifade etti.

Hansu, minik depremzedelerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve günde ortalama 200'den fazla çocuk ağırladıklarını dile getirerek, "Burada teleskopla ilk defa karşılaşan çocuklarımız fazla. Öncelikle nasıl kullanıldığını anlatıyoruz, onlara odaklama yaparak nereyi merak ettiğini soruyoruz. Kimi Mars'ı merak ediyor, kimi Venüs'ü. Olabildiğince merak ettikleri yerleri göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan "Gökyüzü bize bu kadar yakın mıymış?" ya da "Yıldızlar bu kadar fazla mıymış?" sorularını çok fazla duyduklarına değinen Hansu, "Teleskobumuz el yapımı. Plastik boru, 2 ayna ve 1 mercek kullanılarak hazırlandı. Çocuklarımıza gökyüzünü izleterek, aslında onların biraz geleceğe odaklanmalarını, geleceğe yönelik hayaller kurmasını sağlıyoruz." dedi.

Hansu, çocukların astronot kostümlü maskotla dans ederek güne başladığını, etkinliklerle deprem psikolojisini atlatmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.