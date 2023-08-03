Depremzede çocuklar İstanbul'daki izci kampında bir araya geldi

Türkiye İzcilik Federasyonu, deprem bölgesinde yaşayan öğrencilere kaktı sunmak amacıyla "Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı" düzenledi.

Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa, 650'si deprem bölgesinden olmak üzere Türkiye genelinden 10 ila 15 yaş arasındaki çok sayıda izci katıldı.

Öğrencilere temel izcilik eğitiminin verildiği kamp alanında, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğinin (ÇEKUD) "Tohumdan Fidana: 81 ile 81 Bin Tohum Topu" projesi kapsamında tohum topu üretim istasyonu ve atölyesi kuruldu.

Depremzede öğrenciler, kurulan atölyede, deprem sonrası gösterdikleri yardımseverlikten dolayı tüm Türkiye'ye teşekkür etmek için elleriyle tohum topları üretti.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, çocuklara kamp alanında izcilik teknik bilgileri, badminton, yüzme, tırmanma ve bisiklet gibi çok çeşitli eğitimler vereceklerini söyledi.

Deprem bölgesinden gelen çocuk ve gençlerin, diğer bölgelerden gelen izcilerle eşleştirildiğini kaydeden Subaşı, "Evlerine döndüklerinde de izcilik faaliyetlerine devam edebilecekler. Yaptığımız uluslararası faaliyetlere katılıp birer izci lideri olabilecekler." dedi

"Teşekkür nişanesi olarak 81 bin tohum topu gönderecekler"

ÇEKUD Başkanı Eyüp Debik de çocukların deprem bölgesinde yaşadıkları psikolojik travmayı atlatabilmeleri ve doğayla barışık şekilde yaşayabilmelerini sağlamak adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampta çocukların birer teşekkür nişanesi olarak tüm Türkiye'ye 81 bin tohum topu göndereceklerini vurgulayan Debik, "Bu tohum toplarından ileride ağaçlar meyve verip kendini gösterdiğinde, bu dostluk ve dayanışma ilelebet devam edip gidecek." dedi.

Proje destekçisi Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir de 6 Şubat'ta yaşanan depremin acılarının sarılmaya devam edildiğini, bu nedenle deprem bölgesinden izci çocuklarla bu projeyi yaptıklarını aktardı.

Hatay'dan gelen 7. sınıf öğrencisi Sarper Süphannas da Türkiye'nin bütün illerine ağaç kazandırmak için tohum topları yaptığını anlatarak, kampta güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Depremzede izciler, 13 Ağustos'a kadar devam edecek kampta oryantiring, okçuluk, atıcılık, doğa yürüyüşü, hazine avı, tırmanma gibi izcilik oyun ve eğitimleri alacak, ayrıca kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezme fırsatı bulacak.