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Depremzede çocuklar için "hastanelerde refakatçi ihtiyacı olduğu" iddiasına ilişkin açıklama

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Depremzede çocuklar için 'hastanelerde refakatçi ihtiyacı olduğu' iddiasına ilişkin açıklama

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, depremde yaralanan çocuk hastaların tedavisinin özenle yapıldığını, refakatçi ihtiyaçlarının da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce sağlandığını bildirdi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, depremde yaralanan çocuk hastaların tedavisinin özenle yapıldığını, refakatçi ihtiyaçlarının da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce sağlandığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile WhatsApp gruplarından, deprem bölgesinden tedavi için gelen çocuk hastaların refakatçi ihtiyacı olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm depremzedelerimize olduğu gibi depremde yaralanan çocuklarımız için de devletimizin tüm kurumları seferber olmaktadır. Çocuk hastalarımızın tedavileri özenle yapılırken, bakımları için refakatçi ihtiyaçları da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile İl Sağlık Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır. Ülkece büyük bir üzüntü ve çaba içerisinde olduğumuz bu dönemde resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi önemle rica olunur."

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Kaynak: AA / Güncel

Etlik Şehir Hastanesi Ankara Çocuk Aile Güncel Haberler

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