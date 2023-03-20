Depremzede çiftin ilk bebeği Alya Çorum'da dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ın Altınöz ilçesinden Çorum'a gelen Başak ve Taylan Tutal çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşadı.

Depremde evleri hasar gören Tutal çifti, Çorum'a geldikleri günden bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda misafir ediliyor.

Çiftin önceki gün Alya isminde bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, anne Başak ve baba Taylan Tutal'ı kaldıkları yurtta ziyaret etti. Çağlar, ailenin ve bebeğin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.