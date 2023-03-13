DEPREMZEDE ÇİFT MANİSA'DA NİKAH MASASINA OTURDU

TÜRKİYE'yi yasa boğan depremlere Hatay'daki evlerinin enkazından 36 saat sonra kurtarılan Mehmet Tekin (27) ile kendisi gibi depremzede olan nişanlısı Dilara Kahraman (26) depremin ardından geldikleri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde nikah masasına oturdu.

TÜRKİYE'yi yasa boğan depremlere Hatay'daki evlerinin enkazından 36 saat sonra kurtarılan Mehmet Tekin (27) ile kendisi gibi depremzede olan nişanlısı Dilara Kahraman (26) depremin ardından geldikleri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıyarken; gelinin şahitliğini eşi Selen Ökzücüoğlu, damadın şahitliğini ise kendisini enkaz altından kurtaran polis memuru Emir Bestami Demirtaş yaptı. Nikahta duygu dolu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki iki ayrı depremin vurduğu 11 şehirden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde 36 saat sonra enkaz altından kurtarılan Mehmet Tekin ile depremde evlerinde hasar meydana gelen nişanlısı Dilara Kahraman, yaşanan afetin ardından Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki akrabalarının yanına geldi. Acıları tazeliğini koruyan Tekin ve Kahraman, için Cumhuriyet Parkı Fenerbahçeliler Derneği Lokali'nde nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıydı. Gelinin nikah şahitliğini Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu, damadın şahitliğini ise gönüllü olarak Antalya'dan geldiği deprem bölgesi Hatay'da enkaz altından kendisini kurtaran polis memuru Emir Bestami Demirtaş yaptı. Duygu dolu anların yaşandığı nikahta gelin ve damadın yanı sıra nikaha katılanlarda gözyaşlarını tutamadı.

'BİR OĞLUM, BİR DE KIZIM OLDU'

Nikahta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Gelin ve damat deprem bölgesinden geldi. Hayat devam ediyor. Bir tarafta gözyaşı dökerken, böyle mutlu anlara da şahitlik ediyoruz. Mehmet 36 saat, eksi 9 derecede kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimizden birisi. Ama Mehmet'in enkaz altındayken, ilk önce nişanlısının bulunduğu mahalleyi sorduğunu iyi biliyorum. Aklı ondaydı. İşte Allah nasip etti, onları bu günlere çıkardı" dedi.

Gelinin şahitliğini yapan Selen Öküzcüoğlu, "Bir evlat kazandım. Bir oğlum, bir de kızım oldu. Onların hep mutlu olmalarını istiyorum" diye konuştu.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

Mehmet Tekin'i 36 saat sonra enkaz altından kurtaran ve nikah şahitliğini yapan polis memuru, Emir Bestami Demirtaş da "İlk gün olayı duyar duymaz gönüllü olarak, Antakya'ya gittim. Daha sonra yaptığımız arama çalışmalarında, enkazın altında iki kardeşin sesini duydum. Daha sonra orada elimizden geleni yapıp, iki kardeşi de canlı çıkarabildik. Mehmet'e ulaştığımızda ilk olarak nişanlısını sordu. Bana onun numarasını verdi. Evlerini merak etti. 'Seni çıkaracağım. Çıkınca kendin ararsın' dedim. Ona umut verdim. Sonra Mehmet ve kardeşini el birliği ile çıkardık. Enkaz altında direkt nişanlısını sorunca tüylerim diken diken oldu. İnşallah birlikte daha güçlü olacağız, toparlanacağız. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.

Yeni veli çift ise buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.