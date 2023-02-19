DEPREMZEDE BÜŞRA'YA ÜNİVERSİTESİ YUVA OLDU

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde depreme uykuda yakalanan Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Büşra Kelek (23), annesi ve 4 kardeşi ile eğitim gördüğü üniversitenin sosyal tesisine yerleştirildi. Kendisine yuva olan tesiste korku dolu günleri unutmaya çalışıp, gönüllü olarak diğer afetzedelere de yardımcı olan Kelek, "İnsana ölüm korkusu o anda geliyormuş. Hocalarımız arayıp, üniversiteye davet edince buraya geldik" dedi.

Memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitmek için Gümüşhane'den otobüsle yola çıkan Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Büşra Kelek, Kahramanmaraş'taki ilk depremi hissetmedi. Elbistan'a varıp, tek katlı evine giden Kelek, dinlemek için odasına çekildi. İkinci depreme uykuda yakalanan Kelek, ailesi ile birlikte kendini dışarı attı. Üniversite yönetimi, ağır hasar evlerini terk etmek zorunda kalan Büşra Kelek ve ailesi ile irtibat kurarak, Gümüşhane'ye davet etti. AFAD koordinesinde Gümüşhane'ye annesi ve 4 kardeşi ile geçen Kelek, üniversitesinin sosyal tesisine yerleştirildi. Kendisine yuva olan tesiste yakından ilgilendiği ailesi ile korku dolu günleri unutmaya çalışan Kelek, ihtiyaçların karşılanması çalışmalarında gönüllü görev alıp, diğer afetzedelere de yardımcı oluyor.

'ÖLÜM KORKUSU O ANDA GELİYORMUŞ'

Büşra Kelek, birinci depreme yolda yakalandığını söyleyerek, "Yolda olduğum için hissetmedim, sabah evime ulaştım. Dinlemek için uyuduğum sırada ikinci deprem gerçekleşti. Ev sallanmaya başladığında ne olduğunu anlayamadım. Yatağım çok şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Annem, içeriden kardeşlerime, 'Ablanızı uyandırın' diye seslendiğini duydum. O gece eve giremedik. Geceyi arabalarda geçirdik. İnsana ölüm korkusu o anda geliyormuş. Kar yağıyor ve hava çok soğuktu. Ateş yakıyoruz ama ısınamıyoruz. Bu şekilde sabahladık. Evin yıkılma riski olduğunu öğrendik, artçılar oldukça korkumuz artıyordu. Üniversitesiden hocalarımız aradı ve davet ettiler. Ailemi aldım ve öğrenim gördüğüm Gümüşhane'ye geldik. Babam gelmek istemedi, memlekette kalıp, enkaz altında ve depremden etkilenen akrabalarımıza yardım etmek istedi. Sosyal tesislere yerleştik. Çok güzel ağırlandık" dedi.

'HOCALARIMIZ SEFERBER OLDU'

Diğer depremzedelerin durumunu anladığı için kendilerine yardımcı olduğunu belirten Keleş, "O büyük depremi yaşayan, korkuyu hisseden ve memleketinden ayrılmak zorunda kalan bir kişi olarak, Gümüşhane Üniversitesi'ne gelen evleri yıkılan ve zor durumda olan insanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü şu an onların halini en iyi anlayanlardan bir tanesi de benim. Üniversite hocalarımız, aileler ve çocukları için seferber oldu. Ben de onlarla birlikte yapılan tüm yardım kampanyalarında yer almaya, çocuklarla bire bir ilgilenmeye çalışıyorum. Kıyafet ihtiyaçlarını, oyuncak ve kendilerini rahat ettirmek için yapılması gereken ne varsa; gücüm yettiği kadar yapmaya çalışıyorum" diye konuştu. (DHA)