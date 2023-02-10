Depremzede anneler doğum yaptı: Elisa Mucize, Masal ve Gülneva dünyaya geldi

DEPREM bölgesinden Antalya'nın Alanya ilçesine getirilen 3 depremzede hamile, doğum yaptı. Anneler bebeklerine Elisa Mucize, Masal ve Gülneva ismini koydu.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin bir bölümü Antalya'nın Alanya ilçesine getirildi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem sonrası enkaz altından sağ çıkarılan ve dün Alanya'ya getirilen 35 yaşındaki hamile Buket Kurt doğum yaptı. Yerleştirildiği otelde doğum sancısı tutan Kurt, götürüldüğü Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde dünyaya gelen kız bebeklerine, göçük altından çıkarıldıkları için Mucize adını verdi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, afetin yaşandığı şehirlerden tedavi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen çocukları ziyaret etti. Kaymakam Ürkmezer, Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan nezdinde bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Çok iyi koordine olmakta ve sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Şehrimize deprem bölgesinden gelen yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahalede bulunan, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. Ayrıca Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Başkan Yardımcısı Muzaffer Barcın ise Mucize bebeği ve ailesini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.