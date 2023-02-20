Depremzede aileler hem ev hem de iş arıyor

KAHRAMANMARAŞ'tan İzmir'e ailesi ile gelen 3 çocuk babası Ahmet Kalaylı (33) yeni bir hayat kurmak için hem ev hem de iş aradıklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ'tan İzmir'e ailesi ile gelen 3 çocuk babası Ahmet Kalaylı (33) yeni bir hayat kurmak için hem ev hem de iş aradıklarını söyledi. Hatay'da geldiğini belirten 4 çocuk annesi Mine Alataş (53) da "Çaresizlik içinde bekliyoruz. Arkadaşlarımı, tanıdıklarımı kaybettim" dedi.

Kahramanmaraş'ta oturan Ahmet Kalaylı, depreme 8 aylık hamile eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı. Evleri ağır hasar alınca ailesi ile İzmir'in Çiğli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Kalaylı, depremde yaşadıklarını anlattı.

Hatay'da depremi yaşayan 4 çocuk annesi Mine Alataş da tüm hayatlarını geride bıraktıklarını belirterek İzmir'e geldiklerini ve çaresizlik içinde beklediklerini söyledi. Eşinin vefatının ardından bir kızını evlendirdiğini bir oğlunun da Gaziantep'te öğrenci olduğunu belirten Alataş, "Deprem olduğunda uyuyorduk. Kızımın 'Anne' diye bağırdığını duydum. Oğlum da geldi, birbirimize sarılıp, ağladık. Sallantı uzun sürdü ve giderek hızlandı. Ceketimizi alıp, dışarı çıktık. İskenderun'da yollar çatlamıştı. Dışarısı soğuktu. Burada 4 gün geçirdikten sonra trenle İzmir'e geldik. AFAD, bizi buraya yerleştirdi. Bundan sonra gider miyiz, kalır mıyız, bilmiyorum. Evimiz, eşyalarımız, hayatımız orada kaldı. Çaresizlik içinde bekliyoruz. Arkadaşlarımı, tanıdıklarımı kaybettim. Apartman hasarlı, artık kimse oturmuyor. Tek çaremiz; buraya gelmekti" diye konuştu.