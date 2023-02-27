DEPREMZEDE AİLEDEN 6 KİŞİ SİVAS'TAKİ ZİNCİRLEME KAZADA YARALANDI

SİVAS'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında depremzede ailenin bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Sultanşehir Bulvarı Çimento Kavşağı'nda meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Sivas'a gelen ve Sıcak Çermik Kaplıcası'nda bulunan otele yerleşmek için yola çıkan içerisinde depremzede ailenin bulunduğu Harun Karakuş (30) yönetimindeki 58 AEC 006 plakalı otomobil, Furkan Şimşek (29) idaresindeki 41 GK 658 plakalı hafif ticari araç, Dolar Durna'nın (45) kullandığı 80 LT 562 plakalı TIR ve Halis Yıldırım (34) yönetimindeki 58 UE 352 plakalı kamyonetle kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Harun Karakuş ile aracında bulunan Songül Karakuş (40), Ayşe Durdu (35), Mehtap Keskin (32), Cuma Karakuş (3) ve Durdu Karakuş (45) yaralandı. Diğer araçtakiler kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)