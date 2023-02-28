DEPREMZEDE AİLE KAZA YAPTI 4 YARALI

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolsüz şekilde sola dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç ile arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolsüz şekilde sola dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç ile arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün Gaziantep'te depremden sağ olarak kurtuldukları ve Yalova'daki yakınlarının yanında kaldıkları öğrenildi.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa Orhangazi-İznik karayolu, Keramet Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Fırat Aktan (52) idaresindeki 16 SLJ 09 plakalı hafif ticari araç, Keramet Kavşağı'nda sola dönüş yapmak istediği esnada aynı yönde gitmekte olan Murat Gedik (52) idaresindeki 06 BMH 879 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fırat Aktan yara almazken, Özlem Ganidağlı (48), İbrahim Ganidağlı (48), Zeynep Doğa Ganidağlı (17) ile ticari araçtaki Rukiye Gedik (49) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GAZİANTEP'DEN DEPREM NEDENİYLE GELMİŞLER

Kazada yaralananlardan Özlem Ganidağlı, İbrahim Ganidağlı, Zeynep Doğa Ganidağlı'nın Gaziantepli olduğu, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremde evleri hasar gördüğü için yakınlarının yanına Yalova'ya geldikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)