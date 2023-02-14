Depremzede 508 çocuk kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi Güncel Haberler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 508 çocuğun kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 508 çocuğun kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 1114'ünün kimliğinin belirlendiği kaydedildi. Bu çocuklardan 508'inin ailelerine teslim edildiği bildirilen açıklamada, kimliği tespit edilemeyen 282 çocuk bulunduğu belirtildi. Açıklamada, refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 721'inin tedavisinin devam ettiği, 167'sinin ise tedavisinin tamamlanarak kurum bakımına alındığı ifade edildi. Kaynak: AA / Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kahramanmaraş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Depremzede 508 çocuk kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.