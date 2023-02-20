Depremzede 2 bin 234 öğrenci için ders zili İzmir'de çaldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden İzmir'e gelen 2 bin 234 öğrenci, dersbaşı yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden İzmir'e gelen 2 bin 234 öğrenci, dersbaşı yaptı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından şehre gelen okul çağındaki çocukları bulunan aileler için Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılıyor.

Kayıtları yapılan 2 bin 234 depremzede öğrenci için ders zili bu kez İzmir'de çaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şunları kaydetti:

"Depremzede vatandaşlarımızın kaldığı kamu kurum ve kuruluş misafirhanelerinde ilk etapta 3-5 yaş öğrenci grubu için 3 ana sınıfını hizmete aldık. 17'si okul öncesi ve 5'i sınıf öğretmeni olmak üzere 22 öğretmenimizi de depremzede çocuklarımız için görevlendirdik. İl genelindeki okullarda, deprem bölgesinden kente gelen 125 anasınıfı, 838 ilkokul ve 1271 ortaöğretim olmak üzere toplam 2 bin 234 öğrencinin kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Şehrimize gelen ya da gelecek depremzede öğrencilerimiz için gerekli planlamaları ve düzenlemeleri yaptık. Eğitim hayatlarına sorunsuz devam edebilmeleri için devletimizin her türlü imkanını seferber ediyoruz."