Depremlerin Vurduğu Türkiye ve Suriye'de Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Pazartesi gününün ilk saatlerinde meydana gelen şiddetli depremlerin vurduğu Türkiye ve komşu Suriye'de Salı günü itibarıyla 8.000'i aşkın kişi hayatını kaybetti ve onbinlerce kişi yaralandı.

Pazartesi gününün ilk saatlerinde meydana gelen şiddetli depremlerin vurduğu Türkiye ve komşu Suriye'de Salı günü itibarıyla 8.000'i aşkın kişi hayatını kaybetti ve onbinlerce kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de ölü sayısının 6.234'e yükseldiğini ve en az 37.011 kişinin yaralandığını söyledi.

Suriye Sağlık Bakanlığı ve yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre ülkede 2.470 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'nın İstanbul, Ankara ve Şam muhabirleri deprem bölgelerine giderek ayrıntıları bildirdi.

ANONS 1 (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri:

"İstanbul'dan yaklaşık 20 saat süren bir yolculuktan sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ulaştık. Bu ilçe, Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen iki büyük depremden birinin merkez üssü.

Bölgede meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki şiddetli depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı ve birçok kişi enkaz altında kaldı.

Karla kaplı ilçede eksi 2 santigrat derecelik dondurucu soğukta arama ve kurtarma çalışmaları durmaksızın tüm hızıyla devam ediyor. Güçlü rüzgarın etkisiyle sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşüyor.

Bu bölgeye gelirken yolda gördüğümüz kadarıyla birçok vatandaş sert havaya aldırmadan deprem bölgesine ulaşarak yardım götürmeye ya da sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor.

Karla kaplı yollar, acil yardım malzemeleri ve inşaat makineleri taşıyan özel şirketlere ve belediyelere ait araç ve kamyonlarla dolu."

ANONS 2 (İngilizce): WANG TENGFEİ, Xinhua muhabiri:

"Şu an Gaziantep'teyim. Arkamda 32 dairelik bir apartmanın enkazı var ve her dairede yaşayan en az dört kişi var. Buradaki insanların bana söylediğine göre iyi haber şu ki, kurtarma ekibi, enkaz altındaki çoğu kişinin halen hayatta olduğuna inanıyor. O yüzden kurtarma ekibi onları kurtarmak için elinden geleni yapıyor. 20 saatten fazla süren bu süreç, dün (Pazartesi) saat 16.00'da başladı. Burası, Türkiye'nin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen bölgesi."

ANONS 3 (İngilizce): MONSEF MEMARI, Xinhua muhabiri:

"Burası, Kuzey Suriye'de Halep'in Bustan el-Kasr bölgesi. Burası, Suriye vilayetlerinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği şiddetli depremlerin vurduğu birçok bölgeden biri. Depremin yol açtığı yıkımı ve enkazdan insanları kurtarma çalışmalarını görüyorsunuz. İnsanlar evlerine ve yakınlarına neler olduğunu görmek için hala burada bekliyor. Bu deprem, 1995 yılından bu yana Suriye'nin gördüğü en kötü deprem.

Burada iki binanın olduğunu ve binaların yıkıldığını söylüyor. Akrabası şu an enkaz altında."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul, Ankara ve Şam'dan bildiriyor. (XHTV)