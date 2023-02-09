Depremlerin Merkez Üssünde Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri: "Türkiye'de ağır can kayıplarına neden olan iki depremin ardından bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan insanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri:

" Türkiye'de ağır can kayıplarına neden olan iki depremin ardından bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan insanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Ekipler, zor koşullar altında çalışırken, bazılarının insanları enkazdan çıkarmak için gerekli araçları bile bulunmuyor. Sevdiklerinden iyi bir haber duymaya çalışan vatandaşlar ekiplerden bir umut ışığı bekliyor. Bazıları da gözyaşları içinde ev ve işyerlerindeki hasarı tespit etmeye çalışıyor."

Kurtarma çalışmaları için önem taşıyan kritik 72 saatlik süre doldu. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler, Türkiye ve Suriye'yi Pazartesi günü vuran iki yıkıcı depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta enkaz altında mahsur kalanları bulmak için aralıksız çalışıyor.

Yiyecek ve su olmadan hayatta kalma oranı 72'inci saatten sonra belirgin şekilde azalıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Pazartesi günü meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü. Ondan yalnızca birkaç saat önce gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü ise Elbistan'a yakın Pazarcık ilçesiydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 14.014'e yükseldiğini söyledi.

Kurtarma ekipleri daha fazla depremzede bulma umuduyla gece bastıran soğuk havaya aldırış etmeden çalışmaya devam ediyor.

Hayatta kalanlar, hala enkaz altında bulunan sevdikleriyle ilgili iyi haberleri duymak umuduyla enkaz alanından ayrılmıyor.

SES 1 (Türkçe): ALPASLAN, Elbistan sakini:

"Üzülüyorum. Üzülüyoruz. Ama elden bir şey gelmiyor. Herkese koşmaya çalışıyoruz. Nişanlım da dahil olmak üzere aile fertlerim göçük altında. Beş kişiler. Enkazdan ses geldiğini duyduk, heyecanlandık. Belki bu gece dışarı çıkarılırlar. Umutla bekliyoruz. İnşallah içlerinde ölü yoktur. İnşallah hepsi canlıdır.

SES 2 (Türkçe): SELAHATTİN ELBİSTAN, Elbistan sakini:

"Hiç sıkıntı yok. Allah yardımcıları olsun, yardımcımız olsun. Başka bir şey demiyorum. Anlatacak bir şey yok. Her şey göz önünde.

Bizim inancımız var. Canımıza bir şey yok. Ev gitmiş, araba gitmiş, hiç önemli değil. Allah sıhhat versin. Birliğimizi bozmasın.

22 daire oturduğumuz yer. Evin yarısı yok. Yarısı da yıkılmış. Eşyaları alalım diye gittik, girilecek gibi değildi."

Bölgeye gönüllüler de yardım etmeye geliyor. Samsun'dan gelen Zeki Çelik, 17 kişilik gönüllü ekibinde yer alıyor.

SES 3 (Türkçe): ZEKİ ÇELİK, Samsunlu gönüllü:

"Bugün öğleden sonra 62 yaşlarında bir adamı kurtardık. Çıkardık onu, hastaneye gönderdik. Az önce şu yıkık binanın arka tarafındaki yıkık binadan da 12 yaşlarında bir (oğlan) çocuk çıkartılıp hastaneye gönderildi.

Ve şu anda arkada gördüğümüz yıkık binanın yan tarafında bir ses vardı. O ses üzerine oraya gidiyoruz ve oraya da ekipmanlı arkadaşlar gelecekler, beraber kurtarmaya çalışacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)