Depremlerin art arda geldiği günlerde Afet Araştırmaları Derneği'nde kritik etkinlik! Vaktiniz varsa sakın kaçırmayın

Türkiye'de son günlerde meydana gelen deprem sayısında yaşanan artışlar, dernekleri de harekete geçirdi. Deprem alanında yaptığı çalışmalarla büyük bir etki yaratan Afet Araştırmaları Derneği ise hem 12 Kasım Düzce depreminde hayatını kaybedenleri anmak hem de afetlerle ilgili yeni bilgileri paylaşmak adına kritik bir etkinlik kararı aldı.

Doç. Dr. Selma Koç Akgül

ANKARA'DA DÜZENLENECEK

12 Kasım'da Ankara Kent Konseyi binasında sabah 9.30 saatlerinde başlayacak etkinlik, akşam 17.30'a kadar devam edecek. 5 oturum şeklinde düzenlenecek etkinlik, deprem haberciliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Koç Akgül ve Prof. Dr. Ayşe Derya Kahraman gibi önemli isimlerin sekreterliğinde düzenlenecek. Programda çok önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Dernek tarafından etkinlikle ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Afet Araştırmaları Derneği, 12 Kasım Düzce Depremi'nde yitirdiğimiz yaşamların anısına Ankara'da yeni bir etkinlik düzenliyor... 12 Kasım 2022 (Cumartesi) tarihinde Ankara'da düzenleyeceği etkinlikte derneğimiz bu kez; afetlere yönelik farkındalıkların geniş kitleler nezdinde artırılması için önemli yöntemler olan 'tatbikatların düzenlenmesi' ve 'kamu spotlarının hazırlanması' temalarını ele alıyor.

"BİLİMİ REHBER EDİNMİŞ AKADEMİSYENLER SÖZ ALACAK"

Bilimsel programda kamu otorite kurumlarının yetkili temsilcilerine, bilimi rehber edinmiş akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarının etkin temsilcilerine ve özel sektörün vizyoner yöneticilerine ait görüşleri dinleyeceğiz. TC İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projemize AFAD ve TC Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de önemli katkı sağlamaktadır.

"KATILIM ÜCRETSİZ"

Katılımın ilgilisine açık ve ücretsiz olduğu etkinliğimizin ülkemizde düzenlenecek deprem temalı tatbikatlara ve hazırlanacak kamu spotlarına dair akademik ve gerçekçi bir rehber olmasını arzu ediyoruz. Bu amaçla hazırlayacağımız 'Etkinlik Sonuç ve Uzlaşı Raporu'nu kamuoyunun takdirine kısa bir süre sonra arz edeceğiz. Afet Araştırmaları Derneğiolarak; afetlere yönelik mücadelemizi bilimsel ilkeler dahilinde, etkin, yaygın, yeterli ve sürdürülebilir şekilde üreterek ve ürettiklerimizi kamuoyu ile paylaşarak yürütmeye kararlıyız.

"SİZLERİ ARAMIZDA GÖRMEKTEN ONUR DUYUYORUZ"

Çalışmalarımızda popülizmin esiri olmadan afet gerçeği bağlamında akademik görüşü, halkımızın yaşam deneyimine rehber kılmaya çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri 'Deprem Özelinde Tatbikat Düzenleme ve Kamu Spotu Hazırlama Eğitimi' etkinliğimize davet etmekten onur duyuyoruz.