Depremlerin ardından Türk dünyası tek yürek oldu

Türk dünyası, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından tek yürek olarak destek ve yardım mesajları verdi.

Türk dünyası, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından tek yürek olarak destek ve yardım mesajları verdi.

Türk Devletleri Teşkilatından (TDT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk dünyası, yıkıcı depremlerin yol açtığı hasar ve can kayıplarına karşı Türkiye'deki kardeşleriyle güçlü bir dayanışma sergiledi.

TDT üye ve gözlemci ülkelerinin acil durum, afet yönetimi ve yardımdan sorumlu ulusal makamları, ivedilikle AFAD ile koordineli çalışmaya başladı. TDT ülkeleri, Türkiye'ye profesyonel arama ve kurtarma ekipleri, sahra hastaneleri, tıbbi ve teknik ekipman ve insani yardım gönderdi.

TDT ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Türk halkına geçmiş olsun dilekleri ve taziyelerini iletti.

Tüm Türk dünyası halkları da seferber oldu, depremden etkilenenlere sosyal medya üzerinden yoğun destek mesajları gönderdi. STK'lar, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte sokaktaki halk da depremden etkilenenlere yönelik yardım kampanyalarına katılmak, insani ve maddi yardım yollamak için harekete geçti.

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi, ardından dayanışma bildirisi yayımladı.

Türkiye'de ilan edilen 7 günlük milli yas akabinde TDT merkezindeki bayraklar yarıya indirildi, TDT Sekretaryası çalışanları da AFAD aracılığıyla deprem bölgesi için nakdi yardımda bulundu.

Depremin ilk gününden itibaren Türk dünyasından gelen arama-kurtarma ekipleri çok sayıda depremzedeyi enkazdan kurtardı.

TDT Sekretaryası, afetten etkilenenlere yardım sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan'dan 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım

Azerbaycan hükümeti, bugüne kadar Türkiye'ye 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım gönderdi. Deprem bölgesinde, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 34'ü sağlık çalışanı, 725 personel arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı 10 askeri doktorla 8 hemşire de Türkiye'deki deprem bölgesinde görev yapıyor.

Azerbaycan, deprem bölgesinde bir sahra hastanesi kurdu. Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Azerbaycan hastanelerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan vatandaşlar için 2 bin yatak ayırdıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine giderek taziye defterini imzaladı.

Kazakistan ve Kırgızistan da ekip gönderdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, deprem sonrasında meydana gelen zararları ortadan kaldırmak için hükümete 1 milyon dolar acil yardım edilmesi konusunda talimat verdi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının gönderdiği 41 ve 56 kişilik iki arama-kurtarma ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek, depremde hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma görevlileri, sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekip Türkiye'ye geldi. Kırgızistan'da deprem mağdurları için yardım kampanyası da başlatıldı.

Kırgızistan Meclisinde depremlerde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Özbekistan'dan 2 uçak deprem bölgesine ulaştı

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 100 kişilik arama-kurtarma ekibi, özel araç ve ekipman ile insani yardım malzemelerini taşıyan 2 uçak, deprem bölgesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Savunma Bakanlığına bağlı 71 kişiden oluşan askeri sağlık personeli de depremlerde yaralananların tedavisi için bölgede sahra hastanesi kuracak.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, deprem felaketi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Taşkent'teki Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı ve Özbekistan'ın yardımlarının kesintisiz süreceğini vurguladı.

Türkmenistan

Türkmenistan, depremlerden etkilenen bölgelere, içinde 10 kişilik doktor ekibi ve tıbbi malzemelerin de bulunduğu arama-kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçağı Türkiye'ye gönderdi.

Eski Cumhurbaşkanı ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Macaristan

Macaristan da depremlerin ardından arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdiye kadar 156 Macar uzman ve 28 köpek, deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Macaristan'ın birçok şehrinde halk, Türkiye'de depremden etkilenenler için yardım toplamaya başladı. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dilekleri iletti, taziye mesajı gönderdi.

KKTC

KKTC, depremin ilk gününde 30 kişilik arama kurtarma ekibini 8 araçla Türkiye'ye gönderdi.

Takip eden günlerde, kamu ve özel şirketler ile iş insanlarına ait vinç, ekskavatör, kepçe, dozer, tır, kamyon, petrol ve su tankerinden oluşan 100 araç deprem bölgesine ulaştırıldı.

KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında oluşturulan deprem kriz masası koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca KKTC'de depremler nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan edildi.