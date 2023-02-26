Depremlerin ardından deprem uyarı zili icat etti Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve binlerce insanın ölümüne neden olan depremin ardından İç Anadolu'da da depremler devam ederken, Aksaraylı bir vatandaş deprem anında uyarı veren bir cihaz icat etti.

Depremlerin ardından deprem uyarı zili icat etti

AKSARAY - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve binlerce insanın ölümüne neden olan depremin ardından İç Anadolu'da da depremler devam ederken, Aksaraylı bir vatandaş deprem anında uyarı veren bir cihaz icat etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremleri yer kabuğunda oluşturduğu etkileri devam ediyor. İç Anadolu Bölgesi'nde de art arda devam eden depremler Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Hasan Tosun'a deprem anında zil sesi çıkaran alet icat ettirdi. İnsanların özellikle gece deprem anında uyanması için cihazı icat ettiğini belirten Hasan Tosun "Son zamanlarda özellikle Maraş'ta meydana gelen depremlerin bölgemizde de hissedilmesi tedirginlik oluşturdu. Konya'da falanda deprem olunca, depremine etkisini daha önceden hissetmek maksatlı bir cihaz yapmak istedim, insanlara faydası olması için. Bu deprem esnasında uykudayken insanlar habersiz oluyor. İnsanların haberi olana kadar, deprem olup bitiyor. Bu cihazla daha erken bir şekilde ikaz etmek, önlem almak maksadıyla geliştirdim. İnsanlara faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Cihanın çalışma mekanizmasından bahseden Hasan Tosun, "Bu elektrik cihazlarda artı eksi olayı vardır. Bir zilde örneğin, bir yerine basıldığında temas ettiği o cihaz öter. Ben bu temas olayını, metallerle birbirlerine kaynaşacak şekilde yaptım. Metaller birbirlerine temas ettiğinde zil ötüyor. Bir zembereği düşünün, aynı onun gibi. Boşluk içerisinde duran tel, hareket edince çevresindeki metale çarpıyor ve bu da zili harekete geçiriyor" şeklinde konuştu.

"Bu cihaz biraz daha erkenci bir cihaz" diyen Hasan Tosun, "Bu cihazı deneme maksatlı yaptım, oluyor mu diyerek ve olumlu sonuç aldım. Fakat bu cihaz geliştirilmeye müsait bir cihaz. İçerisindeki iletken maddeler hassaslaştırılırsa daha iyi olur. Cihazın seri olarak üretimi yapılırsa insanların daha da faydasına olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.