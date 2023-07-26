Depremlerden sonra hasarlı binada çanağı sökmek isteyen vatandaş yürekleri ağza getirdi

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan binanın çatı katındaki çanağı sökmek isteyen vatandaş yürekleri ağza getirdi. Binanın ağır hasarlı olduğu için boşaltıldığı sırada bir vatandaş çatı katındaki çanağı sökmek istedi ancak başarılı olamadı.