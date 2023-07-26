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Depremlerden sonra hasarlı binada çanağı sökmek isteyen vatandaş yürekleri ağza getirdi

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Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan binanın çatı katındaki çanağı sökmek isteyen vatandaş yürekleri ağza getirdi. Binanın ağır hasarlı olduğu için boşaltıldığı sırada bir vatandaş çatı katındaki çanağı sökmek istedi ancak başarılı olamadı.

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan binanın çatı katındaki çanağı sökmek isteyen vatandaş yürekleri ağza getirdi.

6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli meydana gelen depremlerden sonra Diyarbakır'da binlerce bina hasar gördü. Merkez Yenişehir ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 28 daireden oluşan 7 katlı Ruken Apartmanı ağır hasarlı olduğu için boşaltılırken, bir vatandaş canını hiçe sayıp çatı katındaki uydu çanağını sökmek istedi.

Mahalle sakinlerinin telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, çanağı sökmek isteyen vatandaşın dakikalarca çanağa tekme ve yumruk atıp daha sonra yerinden sökemeyince vazgeçtiği görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Elbistan Güncel Haberler

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