Depremlerden etkilenen TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını bildirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerle kapanan TAG Otoyolu'nun ulaşıma açıldığı belirtildi.
Güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz sahada, vatandaşlarımız güvenle seyahat etsin diye, aktif olarak çalışmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Güncel