Depremlerden Etkilenen Şehitlikler ve Kabirler Ziyaret Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Hatay, Osmaniye'de, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ve afette ölenlerin kabirleri yakınlarınca ziyaret edildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'ne gelen aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlara çiçek bıraktı, şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Şehit annesi Sevim Buğur, AA muhabirine, oğlu Enver Buğur'un 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralandığını ve tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu söyledi.

Sık sık oğlunun mezarını ziyaret ettiğini anlatan acılı anne, bayramların buruk geçtiğini belirtti.

Anne Buğur, diğer oğlunun çocuğuna şehit Enver Buğur'un ismini koyduğunu vurgulayarak, "O olunca kendimize geldik. Oğlumun ismini taşıyor. Ona senin ismin ne diye soruyorum. 'Babaanne benim ismim amcamın ismi. Ben Enver Buğur'um, hep sen soruyorsun.' diyor." ifadesini kullandı.

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da şehitlikler ve afette ölenlerin kabirleri yakınlarınca ziyaret edildi.

Asri Mezarlık'taki şehitliğe gelen aileler, mezarlara çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta da aileler kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret etti.

Aileler, kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ederek gözyaşı döktü.

Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlarda vefat edenlerin özel eşyalarının olduğu da görüldü.

Osmaniye

Osmaniye'de Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkanın katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, şehitler ve 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Program, protokol üyelerinin şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Vali Yılmaz ve protokol üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve depremlerde ölenler için dua edilmesinin ardından Vali Yılmaz, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Mersin

Mersin'de de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehitlerin, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri de ziyaret ettikleri şehitlikte mezarlara karanfil bırakırken vatandaşların da bayramlarını kutladı.