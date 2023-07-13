Depremlerden etkilenen illerle toplantı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremlerden etkilenen 4 ilin milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantılarda, depremlerden etkilenen illerdeki yaraların sarılması için işbirliği içinde çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 4 ilin milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen illerdeki yaraların sarılması için toplantılara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye'nin milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarını bakanlığımızda ağırladık. İşbirliği içinde yapacağımız çalışmalarla şehirlerimizi eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldıracağız."