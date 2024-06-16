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Depremlerden etkilenen Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildi

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Hatay'da aileler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Hatay'da aileler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarına çiçek bıraktı.

Depremzede Yakup Saday, depremlerde kaybettiği abi ve yengesini mezarları başında andıklarını belirtti.

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan Saday, "Gönül isterdi ki böyle bir deprem yaşamayalım ama maalesef yaşadık. Rabbim rahmet eylesin. Çok zor her bayramda, böyle mezarlığa geliyoruz, kalbimiz buruk, gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz." diye konuştu.

Depremzede Yusuf Emre Güvercin de depremlerde kaybettiği kardeşini bir an olsun unutmadığını söyledi.

Bayramlarda acılarının tarifsiz boyuta ulaştığını belirten Güvercin, "Acımız çok büyük her bayramda ayrı bir eksiklik hissediyoruz." dedi.

Konteyner kentte yaşayan Abdullah Dağlı da depremlerde 13 yakınını kaybettiğini, bayramın buruk geçtiğini kaydetti.

Depremzede Cahit Güngören de depremlerde kaybettiği 15 yakınının kabirlerini ziyaret edip dua ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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