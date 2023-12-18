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Depremlerden etkilenen Hatay'da İskenderun Acil Durum Hastanesinde doğan ilk bebek

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da hizmete açılan İskenderun Acil Durum Hastanesinde dünyaya gelen ilk bebeğe 'Ecrin' ismi verildi. Hastanenin doğum servisinin hizmete girdiği ilk günde, Öznar ve Ersen Bıçkıcı çiftinin kızı dünyaya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da hizmete açılan İskenderun Acil Durum Hastanesinde dünyaya gelen ilk bebeğe "Ecrin" ismi verildi.

27 Mart'ta temeli atılan ve 27 Kasım'da açılışı yapılan 200 yataklı sağlık merkezinde, Öznar ve Ersen Bıçkıcı çiftinin kızı dünyaya geldi.

Çift, 3 kilo 460 gram doğan çocuklarına "Ecrin" adını verdi.

Hastanenin doğum servisinin hizmete girdiği ilk günde, ilk doğumun da gerçekleştiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hacı Cerit Karaçay, "Hastanemizde ilk ameliyatımızı, ilk sezaryen doğumumuzu yaptırmış olduk. Bebeğimiz oldukça sağlıklı, 3 kilo 460 gram doğdu." dedi.

4'üncü bebeklerini dünyaya getirdiğini belirten anne Öznar Bıçkıcı da, hastaneye ve tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Deprem Hastane Sağlık Güncel Haberler

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