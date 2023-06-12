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Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, İskenderun, Yayladağı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Bazı ev sahipleri yıkım çalışmalarını takip etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Samandağ Antakya Hatay Güncel Haberler

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