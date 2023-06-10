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Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu ve Payas ilçelerinde, afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan yapılar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Kahramanmaraş Samandağ Antakya Hatay Güncel Haberler

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